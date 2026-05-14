Enrique Jonguitud Blanco

Ciudad Victoria.- Acciones afirmativas para personas con discapacidad, jóvenes, adultos mayores e integrantes de la diversidad sexual formarán parte de la integración de los consejos distritales y municipales del próximo Proceso Electoral Ordinario 2026-2027, luego de la aprobación de un nuevo reglamento por parte del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas.

El acuerdo fue avalado por unanimidad durante la novena sesión extraordinaria del organismo electoral y contempla reservar al menos el 20 por ciento de las consejerías para personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad.

Con esta determinación, el instituto dejó sin efecto el reglamento aprobado en 2020 y reformado en 2023, con el propósito de actualizar el procedimiento de selección y designación de quienes integrarán los órganos electorales en el estado.

La presidenta de la Comisión de Organización Electoral, Mayra Gisela Lugo Rodríguez, afirmó que el nuevo documento incorpora mejoras detectadas en procesos anteriores y fortalece las actividades sustantivas dentro de los consejos distritales y municipales.

Durante la misma sesión, el Consejo General aprobó además los criterios específicos para evaluar a las personas aspirantes a consejerías electorales, mediante exámenes de conocimientos, valoración curricular y entrevistas.

El consejero presidente Juan José Ramos Charre, señaló que estas medidas buscan reforzar la capacitación de quienes participarán en la organización de las elecciones.

“Teniendo los conocimientos en lo relativo de la función electoral, a las acciones afirmativas, igualdad y violencia política en razón de género, así como el funcionamiento de las etapas del proceso electoral, desde la preparación de la elección, la jornada electoral, hasta el desarrollo de los cómputos de cada una de las elecciones”, expresó.