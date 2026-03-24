Identifican a presuntos “piromaníacos” en Victoria

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Coordinación de Protección Civil de Ciudad Victoria confirmó que ya se tienen ubicados a dos jóvenes señalados como posibles generadores de incendios en zonas de pastizales, situación que ya fue notificada a instancias de seguridad para que continúen con las investigaciones correspondientes.

El titular del área, Livio César Flores Rodríguez, dio a conocer que en fechas recientes se ha registrado un incremento considerable en este tipo de incidentes, varios de ellos con características que apuntan a haber sido provocados de manera deliberada.

“Ya tuvimos acercamiento con la Policía Estatal; detectamos a un par de jóvenes que estarían relacionados con el inicio de estos incendios”, indicó.

Detalló que ambos individuos ya están plenamente reconocidos, por lo que se procedió a interponer los reportes formales, dejando en manos de la autoridad estatal el seguimiento del caso.

“Ya se hizo lo conducente, ahora corresponde a la Policía realizar las acciones necesarias”, comentó.

El funcionario subrayó que, más allá de las causas ya sea por imprudencia o intención, este tipo de actos impacta directamente en los recursos municipales y compromete la integridad de los cuerpos de emergencia, especialmente del Heroico Cuerpo de Bomberos, que atiende cada reporte sin excepción.

Explicó que cada incendio implica la movilización de personal, unidades y equipo que podrían requerirse para atender situaciones de mayor gravedad.

“Se genera un desgaste importante y se expone a quienes siempre están al frente de las emergencias”, expresó.

En cuanto a las cifras, informó que durante la presente semana se han contabilizado 29 incendios de zacatales en la capital, aunque advirtió que el número podría elevarse conforme aumenten las temperaturas en los próximos meses. Recordó que en el año anterior se alcanzaron hasta 65 siniestros en un solo periodo semanal.

Asimismo, explicó que las condiciones de calor y sequía facilitan la propagación del fuego, ya que una chispa puede desplazarse a grandes distancias y originar nuevos puntos de incendio.

“Un pequeño foco puede extenderse rápidamente y generar más afectaciones”, alertó.