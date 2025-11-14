Alerta Protección Civil sobre Riesgos de Fugas de Gas LP en Ciudad Victoria

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Aun cuando hasta ahorita “han sido puros sustos”, el Coordinador de Protección Civil Municipal Livio César Flores Rodríguez alertó a la ciudadanía a evitar fugas en las instalaciones de gas LP, ya que por semana se llegan a atender hasta cinco “flamazos”, que pueden llegar a ocasionar una explosión o incendio.

Se refirió al tema de conexiones mal hechas o en mal estado, por lo que es necesario que personal capacitado lleven a cabo los cambios de tanques de gas o se verifiquen las condiciones de las instalaciones.

“Es importante que cuando muchas veces los comercios o casas hacen el cambio, se llevan el cilindro y lo regresan al domicilio. Es importante que cuando no tenemos las herramientas hablarles de la misma compañía que nos hace el servicio en caso de desconocerlo que nos hagan las conexiones o un plomero”, refirió.

Y añadió; “es extremadamente importante porque cualquier fuga que nos quede ya es un tema de peligro para nuestro domicilio o comercio, entonces tenemos que estar muy pendientes”.

“Por semana, ahorita tenemos alrededor en cuestiones de flamazos hemos llegado a tener hasta cuatro o cinco por semana”, detalló.

Hasta ahorita, dijo Flores Rodríguez, han sido situaciones que han quedado bajo control.

“Han sido puros flamazos, hasta ahorita han sido puros avisos, puros sustos que no han pasado a mayores, hemos estado dando el servicio a tiempo, pero bueno todo eso se puede prevenir haciendo buen uso y buen manejo de los tanques y las conexiones”, mencionó.

Sobre la llegada de más frentes fríos y el descenso en las temperaturas, el Coordinador de Protección Civil alertó además sobre los riesgos de utilizar anafres o calentadores a base de leña o carbón para mitigar el frío.

“Ya en su momento vamos a estar dando avisos qué hacer, ventilaciones en las casas, en los domicilios, saber apagarlos, apagarlos en las noches, no dormir con ellos encendidos, pero bueno, ya en este momento que tengamos noticias de descenso de temperaturas, donde se detecta que se va a dar, estaremos dando la información preventiva”.