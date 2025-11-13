Embellece Municipio la Capital para temporada navideña.

Cd. Victoria, 13 de noviembre 2025. – Para instalar adornos alusivos a la temporada navideña en espacios públicos y embellecer la imagen de la Capital, el alcalde Eduardo Gattás Báez puso en marcha intenso operativo de limpieza de maleza en camellones y plazas públicas.

En compañía del secretario de Servicios Públicos del Municipio, Carlos Charles Ortíz, supervisó el trabajo de chapoleo, retiro de matorral y alumbrado público que también se realiza en áreas verdes, parques y jardines para mejorar la seguridad durante esa temporada.

En el recorrido por el cruce vial del boulevard Fidel Velázquez, entre avenidas Tamaulipas y José Sualaimán, Gattás Báez anunció que en este punto se instalará un ornamento navideño para disfrute de las familias victorenses y visitantes que reciba la ciudad.

El operativo integral de limpieza, continuará esta semana en las colonias y fraccionamientos Vamos Tamaulipas, Cañon de la Pelegrina, Enfermeras, Estrella, Marte R. Gómez, Todos por Tamaulipas, así como las avenidas Tamaulipas, boulevard Fidel Velázquez, Práxedis Balboa, entre otras.