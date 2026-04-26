Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 26 de abril.-El estado de Tamaulipas se alista para una temporada de ciclones tropicales 2026 con riesgos constantes, ante la posible formación de hasta 15 sistemas con nombre en el Atlántico, lo que mantiene bajo vigilancia a autoridades y habitantes de la franja costera del Golfo de México.

El periodo oficial inicia el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre, meses en los que históricamente se concentran lluvias intensas, rachas de viento y fenómenos que pueden provocar inundaciones en diversas regiones del estado.

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera la formación de entre siete y ocho tormentas tropicales, así como de tres a cinco huracanes de categorías 1 y 2, además de uno o dos de gran intensidad.

Aunque el comportamiento previsto se ubica dentro de los promedios históricos, cada sistema representa un riesgo potencial, especialmente para comunidades costeras y zonas vulnerables por su ubicación geográfica.

En la última década, el estado ha resentido el impacto de diversos fenómenos, como Dolly en 2014, que dejó inundaciones significativas, y el huracán Hanna en 2020, que ocasionó daños en viviendas e infraestructura.

A estos antecedentes se suman Franklin en 2017 y Grace en 2021, cuyos efectos indirectos provocaron lluvias intensas y afectaciones en distintas zonas del estado.

Ante este panorama, autoridades recomiendan mantener vigilancia permanente y atender los avisos oficiales, ya que las lluvias, los vientos y los posibles desbordamientos de ríos continúan como los principales riesgos durante la temporada ciclónica.