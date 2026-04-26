Gobernador aprueba primeras obras 2026 para seis municipios

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 26 de Abril del 2026

El gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya dio luz verde al primer paquete de obras prioritarias 2026 para Jiménez, Abasolo, Soto La Marina, González, Aldama y un municipio más informó el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya.

El funcionario confirmó que la próxima semana se definirá el segundo bloque de proyectos tras la reunión con los 43 alcaldes del pasado 3 de marzo.

Cepeda Anaya aseguró que los 43 municipios tendrán inversión garantizada este año en el cual la bolsa de obra pública será bipartita, con recursos del estado y los ayuntamientos, lo que permitirá ejecutar proyectos estratégicos en cada región. Las licitaciones ya iniciaron y en mayo arrancarán más procesos una vez definidos los proyectos ejecutivos.

Entre las obras estatales en curso, citó que el Hospital de Madero quedará concluido a mediados de mayo, mientras que la prolongación del bulevar López Portillo está por conectarse al Puente de la Moderna y este mismo año comenzará su siguiente etapa.

En Ciudad Victoria, la planta potabilizadora terminó su obra civil y en el segundo cuatrimestre se licitará la parte electromecánica, mientras Conagua construye el acueducto de 54.7 kilómetros.

Cepeda Anaya destacó que el manejo de recursos es transparente y que la inversión ya está en marcha.

Respecto a la ciudad Judicial, informó que entrará a su última fase con la instalación eléctrica y de aire acondicionado. El titular de la SOP reiteró que el plan avanza conforme a lo acordado con los alcaldes y que los paquetes se irán liberando de forma paulatina.