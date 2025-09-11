Flamazo en primaria por fuga de gas; evacúan a 475 alumnos

Dos mujeres con quemaduras leves y siete niños atendidos tras incidente en la cocina, mientras se investiga la causa del accidente

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.-

Un flamazo en una boya de gas LP en el interior de un plantel educativo de nivel primaria, originó una fuerte movilización de unidades y cuerpos de emergencia.

El incidente reportado a las 11 horas con 45 minutos al número de emergencias 911 de este miércoles ocurrió en la escuela primaria Victoria, ubicada en la zona centro de esta ciudad capital.

Como primer respondiente acudió una moto bomba del Cuerpo de Bomberos a la calle Matamoros entre 13 y14, así como una unidad de ataque rápido.

Posteriormente, la movilización de las unidades y elementos de cuerpos de emergencia se dio sobre la calle Morelos entre 13 y 14, a donde acudió una moto bomba, una unidad de ataque rápido, dos ambulancias de Protección Civil de Gobierno del Estado y una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas.

A consecuencia del flamazo registrado en el tanque de gas, dos mujeres adultas resultaron con quemaduras leves, por lo que después de ser atendidas en el lugar por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, fueron trasladadas al Área de Quemados del Hospital General.

Además de las dos mujeres trabajadoras de la cocina que resultaron con quemaduras leves, siete niños fueron atendidos en el lugar por técnicos en urgencias médicas del CRUM al sufrir una crisis nerviosa muy leve.

Los niños que resultaron con crisis nerviosa, fueron atendidos además por dos psicólogos del Departamento de Salud Mental de la Secretaría de Salud.

De las mujeres adultas lesionadas con quemaduras, se informó que uno de ellas tiene una superficie corporal quemada del 15 por ciento y otra más del siete por ciento sin presentar una condición grave.

Presuntamente el flamazo se debió a una mala conexión del tanque de gas o una fuga en la línea, atribuible a un error humano al cambiar el tanque de gas, y no apretar de forma debida alguna conexión y omitir una verificación de la línea de gas.

El área de cocina del plantel escolar fue clausurada hasta que la escuela no emita un dictamen del sistema de gas.

Cabe señalar que al activarse el protocolo correspondiente fueron evacuados 475 alumnos del plantel escolar, y 50 de personal docente, mismos que al desactivarse la emergencia volvieron a sus aulas para continuar con sus actividades escolares.