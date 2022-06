Exigen Diputados que no se aplique fármaco Abdala a menores de 11 años en Tamaulipas

Integrantes de la Legislatura 65 plantearon el exhorto ante la evidente la preocupación de diversos sectores de la sociedad, con relación a la aplicación de este fármaco en las niñas y niños tamaulipecos.

“Con las niñas y niños de Tamaulipas no”, manifestaron Diputadas y Diputados del Congreso del Estado, a través de un exhorto para que no se aplique a menores de 11 años vacunas que no cuentan con el aval de la Organización Mundial de la Salud, ni con la aprobación de la COFEPRIS para uso pediátrico, específicamente el fármaco «Abdala» de procedencia cubana.

El Punto de Acuerdo señala que en México, la única vacuna avalada para niñas y niños a partir de los 5 años, es la Pfizer, por ello resulta de vital importancia que las y los menores de 11 años de edad del país sean vacunados con un fármaco completamente aprobado por la OMS.

En México se aplica un programa de vacunación universal que cuenta con un Esquema Nacional de Vacunación, fármacos que cuentan con la aprobación total de la Organización Mundial de la Salud, lamentablemente trascendió a nivel nacional e internacional, que el Gobierno de México anunció que estos menores serían inmunizados con el fármaco de procedencia cubana.

Al respecto especialistas han advertido de que existe poca información disponible sobre la calidad y seguridad de la vacuna en las y los menores, además se ha insistido en que el biológico todavía no cuenta con el visto bueno de la OMS, ni con la autorización para uso pediátrico de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

De los argumentos que sustentan esta acción legislativa, se destaca que la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) ha expresado públicamente su preocupación por el anuncio de la aplicación a menores de 11 años con la vacuna cubana Abdala, la cual no cuenta con el aval del máximo órgano rector en materia de salud a nivel internacional.

