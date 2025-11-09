Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 9 de noviembre.– La diputada local Eva Reyes González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, exhortó a los 43 ayuntamientos de Tamaulipas a instalar los sistemas municipales de protección de los derechos de las personas con discapacidad, con el propósito de consolidar políticas locales de inclusión y accesibilidad.

Reyes González señaló que la instalación de estos sistemas permitirá una acción coordinada entre los municipios y las instituciones estatales para garantizar la participación plena de las personas con discapacidad en la vida social, económica y cultural.

“Un gobierno que no escucha a las personas con discapacidad no es un gobierno completo”, expresó la legisladora, al destacar que el Congreso busca promover una cultura de respeto e igualdad de oportunidades en todo el territorio estatal.

La diputada afirmó que este llamado refuerza el compromiso institucional del Poder Legislativo con los derechos humanos y la construcción de políticas públicas que eliminen barreras y generen entornos más incluyentes.

Reyes González dijo que, en otro tema, el Congreso aprobó adicionar el concepto de turismo religioso a la Ley de Turismo del Estado, reconociendo el potencial histórico y cultural de los espacios de fe como motores del desarrollo económico.

“Promover el turismo religioso no es solo impulsar una actividad económica, sino fortalecer nuestra identidad, nuestras tradiciones y el valor espiritual que distingue a nuestras comunidades”, enfatizó.

Finalmente, la legisladora destacó que estas acciones fortalecen los pilares del desarrollo democrático, la transparencia, la inclusión, la economía y la cultura en Tamaulipas