Fortalecen prevención y atención médica a domicilio en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 9 de noviembre.– El Congreso de Tamaulipas trabaja en reformas orientadas a fortalecer la prevención y mejorar el acceso a los servicios de salud, mediante la obligatoriedad de pruebas de tamiz y la atención médica domiciliaria para personas en situación vulnerable.

El diputado Alberto Moctezuma Castillo señaló que las pruebas de tamiz representan una herramienta clave para la detección temprana de enfermedades y la reducción de costos sociales derivados de la atención tardía, al fortalecer la capacidad del sistema público de salud.

Explicó que las reformas también buscan proteger a las y los trabajadores que enfrentan condiciones extremas de temperatura, al reconocer que el cambio climático exige respuestas más humanas y modernas por parte de las instituciones.

El legislador precisó que las medidas impulsadas colocan la seguridad laboral como una prioridad y promueven un enfoque preventivo frente a los riesgos derivados del entorno ambiental.

Asimismo, destacó que la nueva legislación reconoce el derecho de las personas a recibir atención médica y medicamentos en su hogar cuando no puedan desplazarse, ya sea por razones físicas, económicas o por encontrarse en la etapa final de la vida.

Moctezuma Castillo aseguró que estas reformas buscan dignificar la atención médica, reducir desigualdades y garantizar que ninguna persona quede sin acceso a servicios esenciales.

Finalmente, el diputado resaltó que el propósito central de las iniciativas es construir un sistema de salud más humano, preventivo y adaptado a los nuevos desafíos sociales y climáticos que enfrenta Tamaulipas.