Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 9 de noviembre.– El Congreso de Tamaulipas se pronunció a favor del aumento de impuestos a refrescos y cigarros, como parte de una política orientada a desalentar el consumo de productos dañinos para la salud y fomentar mejores hábitos entre la población.

El diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política, sostuvo que el objetivo de esta medida es reducir enfermedades derivadas del consumo excesivo de azúcar y tabaco, más que obtener mayores ingresos fiscales.

Señaló que el incremento debe interpretarse como una acción preventiva que busca mejorar la salud pública, al advertir sobre los riesgos que implican los productos con alto contenido calórico y las sustancias adictivas.

Prieto Herrera respondió a las críticas sobre un posible impacto económico en las familias, al afirmar que la salud de los ciudadanos debe prevalecer sobre los intereses comerciales.

Indicó que el Congreso local coincide con la política federal de establecer impuestos específicos para reducir el consumo de productos nocivos, en un esfuerzo por fomentar una sociedad más sana.

El legislador subrayó que este tipo de decisiones deben verse como parte de una estrategia integral para combatir los malos hábitos alimenticios y prevenir enfermedades crónicas.

Finalmente, sostuvo que las medidas fiscales orientadas a la salud representan un compromiso con el bienestar general de la población y reflejan una visión responsable del Congreso de Tamaulipas frente a los retos sanitarios actuales.