Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 18 de enero.– Ante el aumento de denuncias ciudadanas por presuntos abusos y sanciones económicas excesivas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas no descarta participar como observadora en los operativos antialcohol que se realizan en Ciudad Victoria.

La titular del organismo, Taide Garza Guerra, señaló que el creciente número de quejas refleja un malestar social, principalmente por las multas, así como por los cobros de grúa y corralón, que los ciudadanos consideran desproporcionados y dañinos para el patrimonio familiar.

Indicó que, si bien los operativos tienen un objetivo preventivo en materia de seguridad vial, la percepción ciudadana apunta a que en algunos casos se han convertido en mecanismos recaudatorios.

“Reconocemos la finalidad de prevención de estos operativos, pero no podemos ignorar los cobros, los cuales los ciudadanos catalogan como exagerados, por multa, grúa y corralón, y que están deteriorando la economía familiar”, expresó.

Garza Guerra explicó que entre las observaciones hechas llegar a la Comisión destacan señalamientos sobre la participación de personas sin identificación oficial y el uso de vehículos que no cuentan con la nomenclatura correspondiente durante los operativos.

Subrayó que estos elementos generan desconfianza entre la población y abren la puerta a posibles violaciones a los derechos de los automovilistas sancionados.

“La Comisión Estatal siempre estará abierta para todas las quejas y denuncias que flagelen a las familias”, afirmó, al reiterar la disposición del organismo para recibir y atender cualquier inconformidad relacionada con estas acciones.

Finalmente, señaló que una eventual participación de la Codhet como observadora buscaría encontrar un punto de equilibrio entre la prevención de accidentes y el respeto a los derechos ciudadanos, sin permitir cobros que sean percibidos como abusivos.