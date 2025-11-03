En Tamaulipas un 80% de las tiendas de autoservicio cumplen con protocolos de Protección Civil

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 3 de noviembre.-Un 80 por ciento de las tiendas de autoservicio, establecimientos comerciales y edificios con más de 1,500 metros cuadrados en Tamaulipas cuentan con un plan interno de Protección Civil, con lo cual se trata de evitar riesgos.

El coordinador de Protección Civil del Estado, Luis Gerardo González de la Fuente, aseguró que de esa manera se garantiza la seguridad de miles de personas que acuden a dichos inmuebles.

En entrevista señaló que «nos hemos dedicado a nosotros a visitar los inmuebles y hacerles este llamado para que revisen su programa interno y más que nada el personal está capacitado para saber cómo actuar en cuanto alguna emergencia».

Explicó que esta capacitación incluye «que tengan conocimientos básicos de primeros auxilios, prácticas contraincendio, evacuación, búsqueda y rescate que son parte del protocolo».

Señaló que en las verificaciones que realiza la Coordinación Estatal de Protección Civil a los inmuebles con más de 1,500 metros cuadrados de construcción se ha tenido una buena respuesta.

«El porcentaje de inmuebles verificados es a lo mejor de un 80% porque hemos tenido este acercamiento, cabe resaltar que el porcentaje de verificación estaba muy bajo cuando ingresamos a la coordinación y hemos tenido este acercamiento y esas pláticas con los propietarios», concluyó.