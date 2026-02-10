Ejidatarios de Santa Librada Cierran Vialidad en Protesta por Pago de Tierras Usadas para Libramiento Naciones Unidas

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Para exigir el pago de 5.5 hectáreas de tierra, ejidatarios de Santa Librada están cerrando de manera intermitente el flujo vehicular en el entronque de la Carretera Rumbo Nuevo y Antigua Carretera a Ciudad Mante.

Los manifestantes señalan que es sobre esas tierras ejidales, en donde se construyó el libramiento Naciones Unidas.

Con un cierre intermitente de la Carretera Rumbo Nuevo y entronque con la antigua Carretera a Ciudad Mante, a la altura del Libramiento Naciones Unidas, reclaman el pago de 8 millones de pesos por el uso de tierras ejidales.

Para cerrar la vialidad en el lugar, los ejidatarios utilizaron camiones de volteo, un tractocamión, así como algunos otros vehículos particulares.

Después de varias horas, al filo de la 1:00 de la tarde, los manifestantes continúan en el lugar aplicando de manera alternada el cierre de la vialidad.

Cabe señalar que en el lugar se encuentran elementos de la Guardia Estatal.

Después de sostener una reunión en la Secretaría general de Gobierno, los ejidatarios manifestaron que levantaría el bloqueo, y si no les cumplen la promesa de liquidar el pago, regresarían el próximo viernes para cerrar la vialidad en el lugar