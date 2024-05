Dejan IMSS de Ciudad Madero a niños hemofílicos sin tratamiento

Por José Gregorio Aguilar

Los niños hemofílicos de Tampico, que dependen del Seguro Social, se quedaron sin medicinas para su tratamiento y nadie se ha hace responsable de su salud debido al desabasto actual.

Por este motivo, un grupo de padres de familia protestó frente al Hospital Regional número 6 del IMSS en Ciudad Madero para exigir factor de coagulación Ocho y Nueve, sin los cuales los niños hemofílicos están en riesgo mortal.

De hecho, hombres y mujeres con pequeños sin la atención médica bloquearon la circulación del bulevar López Mateos, a la entrada de la unidad del IMSS, para llamar la atención de los directivos.

Al respecto, María de la Paz Gutiérrez Sierra, madre de un niño con esta condición, aseguró que el Seguro Social suspendió en Madero la entrega del fármaco debido al desabasto general.

“Nos da pena hacer esto, pero por nuestros pacientes con hemofilia, tenemos que presionar, ya que adentro no nos hacen caso, ya no nos atienden, nos dan largas, es la vida de mi hijo, de nuestros hijos”, dijo Gutiérrez Sierra.

De igual forma, la señora Guadalupe Márquez denunció que el hospital trató de de dar alta a su hijo, quien es menor de edad y presenta hemorragias en el hombro y el tobillo, a pesar de que no le han suministrado el fármaco para generar la coagulación.

La hemofilia es un trastorno hereditario en el cual la sangre no se coagula de manera adecuada. Esto puede causar hemorragias tanto espontáneas como después de una operación o de una lesión.

Los manifestantes exigieron a la directora del Hospital Regional Número 6 del IMSS en Ciudad Madero, Karina Silva, quien tiene especialidad en hematología, que no sea indiferente y ayude a resolver el desbastado del fármaco.