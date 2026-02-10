Destacan estudiantes de la UAT en Nacional de Esgrima

Ciudad Victoria, Tam.; 10 de febrero de 2026.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas volvió a hacerse presente en el escenario deportivo nacional, luego de que sus representantes, Regina Azeneth Pedraza Lerma y Brandon Alan Romo Beltrán subieran al podio en el Tercer Selectivo Nacional de Esgrima, celebrado en Villahermosa, Tabasco.

En una competencia de alto nivel, Regina Pedraza se adjudicó la medalla de bronce en la categoría Senior dentro de la modalidad de Sable Femenil, mientras que Brandon Romo replicó el resultado al obtener también el tercer lugar en Sable Varonil, confirmando el crecimiento de esta disciplina en la máxima casa de estudios del estado.

Ambos deportistas cursan sus estudios en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe y forman parte del programa de impulso al deporte universitario que promueve la UAT. Su desempeño es resultado del trabajo constante que han desarrollado a lo largo de su trayectoria deportiva bajo la dirección de la entrenadora Úrsula Sarahí González Gárate, quien ha sido pieza clave en su formación y proyección nacional.

Cabe resaltar que Regina Pedraza y Brandon Romo integran actualmente la Selección Nacional de Esgrima y continúan su proceso de preparación con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, lo que coloca a la UAT como semillero de talento para el deporte de alto rendimiento.

Con estos logros, la Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirma su vocación de formar estudiantes integrales, impulsando el deporte competitivo como herramienta de desarrollo humano y como motivo de orgullo para toda la comunidad universitaria.