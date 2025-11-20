Disminuyen 4% las remesas en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 20 de noviembre.-El estado de Tamaulipas registró una caída del 4 por ciento en la recepción de remesas al cierre del tercer trimestre del 2025, una disminución menor al promedio nacional, que alcanza el 6 por ciento.

A pesar de esta baja, se proyecta que el estado superará ligeramente los mil millones de dólares en remesas este año, equivalentes a más de 20 mil millones de pesos.

Ciudad Victoria se mantiene como el principal punto de recepción, por encima de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Tampico ocupa el quinto lugar entre los municipios con mayor flujo de dinero enviado desde el extranjero. En total, más de 230 mil familias dependen de estos recursos en la entidad.

El director del Instituto Tamaulipeco del Migrante, Juan José Rodríguez Alvarado, explicó que se busca que las remesas no solo cubran necesidades básicas, sino que también impulsen el ahorro y la inversión entre los hogares receptores.

El funcionario destacó que se desarrollan programas de capacitación para orientar a familias con parientes en Estados Unidos. En Altamira, por ejemplo, más de 80 familias participaron en un encuentro donde se les informó sobre las nuevas normas antimigrantes y las alternativas para generar desarrollo sin necesidad de emigrar.

Rodríguez Alvarado señaló que muchos jóvenes, cuyos padres residen en Estados Unidos, son potenciales migrantes, por lo que se promueven cursos que les permitan tomar decisiones informadas.

Recordó que, aunque el máximo histórico de remesas en Tamaulipas ronda los mil 300 millones de dólares, actualmente la entidad ocupa el lugar número 20 a nivel nacional en recepción de estos recursos.