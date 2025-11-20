Toma vuelo Deportivo Aitana y golea 4-0 al Atlético MC

Ciudad Victoria.- Bajo la dirección técnica de Marcelo Rinconada, el Deportivo Aitana se enfila hacia los puestos de privilegio en el fútbol libre de la Colonia Unidad Modelo, luego de vencer por contundente marcador de 4-0 al Atlético MC.

La primera parte del encuentro se tornó bastante disputada y antes del descanso Aitana abrió la cuenta con anotación de Daniel Contreras.

En el complemento, Aitana aumentó la ventaja vía Joel Delgado y posteriormente dos goles más a cargo del mismo Daniel Contreras.

Destacado el desempeño del técnico Marcelo, sacando a flote su capacidad para manejar a sus jugadores, de forma correcta y en el momento preciso.

Las acciones del encuentro fueron dirigidas por el árbitro Ezequiel Alfaro.