Rescata empate Amigos de Don Logio

Ciudad Victoria.- A base de lucha y entrega, el equipo Amigos de Don Logio rescató un empate a dos goles ante Deportivo la Villa, acción dominical de la Liga de Fútbol Unidad Modelo.

En el primer tiempo, el conjunto de la Calle Contadores de la Colonia Gutiérrez de Lara propuso sobre el terreno de juego e incluso tuvo mayores oportunidades de anotar, sin lograrlo debido a la falta de contundencia frente al arco adversario.

En los minutos iniciales del segundo periodo, Amigos de Don Logio se hizo presente en el marcador con anotación de Pedro Vázquez.

Luego vino la reacción de la Villa y por conducto de Braulio García clavó el 1-1 y posteriormente el 2-1 a través de Orlando Pineda.

Sin embargo, el cuadro de Don Logio vendría de atrás para emparejar los cartones definitivos 2-2, nuevamente vía Pedro Vázquez.

Con este resultado, la escuadra comandada por José Luis García y Teodoro Ávalos, mantiene buen paso en la actual temporada del certamen de liga