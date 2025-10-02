Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 2 de octubre.- El Congreso del Estado recibió una iniciativa para reformar la Ley de Salud y el Código Penal, con el propósito de impedir que menores de 18 años sean sometidos a cirugías plásticas por motivos estéticos y castigar tanto a los médicos que las realicen como a los padres que las autoricen.

La propuesta fue presentada por el diputado Alberto Moctezuma Castillo, médico de profesión, quien advirtió que estas intervenciones en adolescentes “representan una interferencia con el crecimiento ya que el cuerpo de los adolescentes está en constante crecimiento y maduración”.

El legislador de Morena explicó que someter a jóvenes a operaciones de carácter estético puede acarrear consecuencias graves. “Una cirugía plástica podría interferir con este proceso natural. Por ejemplo, una rinoplastia realizada antes de que la nariz termine de crecer podría detener su desarrollo y causar una deformidad facial a largo plazo”, sostuvo.

La iniciativa busca llenar un vacío legal en Tamaulipas, ya que actualmente no existen sanciones específicas para quienes realicen o autoricen este tipo de prácticas en menores de edad, aun cuando cuenten con el consentimiento de los padres o tutores.

En su propuesta, Moctezuma Castillo plantea reformar la Ley de Salud estatal para prohibir de manera explícita las cirugías estéticas con fines meramente cosméticos en personas menores de dieciocho años, además de establecer sanciones administrativas y la suspensión de la licencia médica a quienes las practiquen.

De manera paralela, se propone modificar el Código Penal para imponer sanciones de cárcel y multas económicas a los padres, tutores o representantes legales que promuevan o autoricen este tipo de intervenciones quirúrgicas en adolescentes.

El legislador subrayó que la iniciativa no busca restringir derechos individuales, sino proteger a la niñez y juventud. “Esta propuesta no pretende coartar la libertad de las personas para acceder a procedimientos estéticos, sino garantizar y proteger la vida y la dignidad de las y los menores de nuestro Estado”, señaló.

Finalmente, sostuvo que el planteamiento responde a una demanda social que exige regular las cirugías plásticas en menores de edad. “Esta no es sólo una propuesta legal, es una exigencia ética y social de la ciudadanía para regular las cirugías estéticas a menores de edad”, afirmó.