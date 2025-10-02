Enrique Jonguitud Blanco

Ciudad Victoria. – De 43 expedientes que se investigan por fraude de contratos y compras simuladas en la Secretaría de Salud de Tamaulipas, podría fincarse responsabilidades a decenas o cientos de ex funcionarios, ya que se asume que por cada investigación serían varias personas las señaladas.

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Pedraza Melo, confirmó que los 43 expedientes podrían involucrar a más personas de las que ya han sido señaladas.

En entrevista refirió que para haber realizado pago de contratos simulados, hay una cadena de funcionarios que firman y que realizan los trámites

“En un expediente donde hay desvío de recursos, normalmente ¿quién va a firmar todas las autorizaciones de los gastos? Pues están los titulares, los equipos administrativos, las áreas que requieren una adquisición, un arrendamiento, un servicio”, sostuvo.

Pedraza Melo aclaró que en ese sentido las investigaciones no se limitan a quienes fueron denunciados en principio, sino que podrían ampliarse conforme avancen los procedimientos legales “sí puede haber más de una persona en las investigaciones”, precisó.

La secretaria Anticorrupción de Tamaulipas señaló que hasta ahora en las denuncias que se indagan ningún servidor público de la actual administración se ha visto involucrado, ya que las irregularidades corresponden a los años 2017 y 2018, es decir en el anterior sexenio estatal.

Pedraza Melo aclaró que mucha de la información no se hará pública para no exponerse a violentar el debido proceso, así como las garantías de los señalados.