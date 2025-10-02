Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 2 de octubre.-El estado de Tamaulipas dejó de vivir una crisis migratoria, y actualmente solo hay 214 migrantes extranjeros refugiados en los albergues de la frontera norte del Estado, informó Juan José Rodríguez Alvarado, director del Instituto Tamaulipas del Migrante (ITM).

El funcionario estatal declaró que la cifra de migrantes es baja «214 tenemos en albergues, pero tuvimos 30 mil». Esto debido a que los migrantes extranjeros capturados en las redadas están siendo enviados a sus países por vía aérea.

Rodríguez Alvarado dijo que de los pocos extranjeros asentados en la frontera, muchos buscan quedarse a trabajar y vivir en Tamaulipas.

En cuanto a los tamaulipecos deportados en lo que va del 2025 se tiene una cifra de 4,600 personas.

Explicó que en Tamaulipas hay oportunidades de trabajo para los paisanos que regresan y que principalmente son originarios de Tula, Jaumave, Palmillas, Miquihuana o Bustamante.

«Estamos trabajando para buscar los esquemas de reinserción laboral, social y económica. De hecho estamos en pláticas porque hay algunas vacantes en el sector empresarial, pero también dentro del sector público», puntualizó.