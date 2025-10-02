FC Pineda no suelta el mando

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tras cumplirse ya 11 jornadas dentro de la categoría de Quinta Fuerza, el equipo de FC Pineda se mantiene en el mando al sumar 30 unidades.

Teniendo 10 triunfos y una sola derrota el cuadro de FC Pineda es quien tiene el control, sacándole 3 unidades al cuadro de Arquitectos FC quien es segundo de la tabla con 27 unidades.

Por su parte Peñarol y Horizon aprietan el paso en está categoría al sumar 24 puntos cada uno. Con una unidad menos aparecen los Diablitos de CFE, seguidos por Tigres Galácticos con 22 puntos.

En zona de calificación está Deportivo Saldaña, Justicia Laboral FC y Deportivo Logan con 21 unidades.

5 Boulevard aparece más abajo con 19 puntos, en tanto que Sunrise FC tiene 18 por 17 de KFC.

En la mitad de la tabla está Troncos FC con 16 puntos, Penta 0M suma 15 unidades, mismos puntos que Tlacuaches. Contadores FC tienen 13 puntos y Chapulines FC se mantienen con 12 puntos.

En la parte baja de la tabla está HR Panteras con 10 puntos, Pibes-77, Deportivo Velázquez y Reales FC suman nueve puntos. Galácticos EFC tiene siete puntos, Hugo Sánchez FC suma seis y Deportivo Sandoval tiene cuatro unidades.