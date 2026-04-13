Ciudad Victoria, 13 de abril -Durante su comparecencia ante diputados locales, la titular de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, Norma Pedraza Melo, dio a conocer los avances en la aplicación de sanciones administrativas contra servidores públicos, señalando que la dependencia —antes Contraloría Gubernamental— ha sancionado a 176 funcionarios.

Al presentar información en el marco de la glosa del cuarto informe de gobierno, precisó que, hasta diciembre de 2025, un total de 176 personas han sido sancionadas por incurrir en conductas irregulares dentro del servicio público.

De esa cifra, 94 fueron inhabilitadas, 19 recibieron suspensión y 29 fueron objeto de amonestaciones, como parte de las medidas aplicadas conforme a la normatividad vigente.

La funcionaria destacó que estas acciones reflejan el compromiso institucional de atender las demandas ciudadanas y combatir prácticas indebidas dentro de la administración pública estatal.

En relación con las faltas administrativas graves, informó que se han turnado 64 expedientes a las instancias correspondientes: 63 al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas y uno al Tribunal de Justicia Administrativa federal, para su análisis y eventual resolución.

Asimismo, indicó que en el ámbito de las fiscalías ya existen casos con personas vinculadas a proceso. Incluso, mencionó que en uno de ellos se determinó la inhabilitación del implicado, además de la imposición de una multa y la suspensión de sus derechos civiles y electorales.

Pedraza Melo agregó que en materia de justicia administrativa también se han impuesto sanciones relevantes, como inhabilitaciones y multas económicas que oscilan entre 300 mil y un millón de pesos, dependiendo de la gravedad de las faltas cometidas.

Finalmente, señaló que corresponde a las fiscalías y al Tribunal de Justicia Administrativa informar directamente a la ciudadanía sobre el avance y resolución de los casos, al ser las instancias responsables de dar seguimiento a las faltas graves.