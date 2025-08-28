En pausa, la información del Instituto de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 28 de agosto.-Al cumplirse 45 días de la desaparición del Instituto de Transparencia de Tamaulipas (ITAIT) el Instituto de Transparencia para el Pueblo mantiene «en construcción» su página electrónica en dónde se difundía la información del tema.

El 10 de junio el Congreso de Tamaulipas ordenó el cierre del ITAIT. El 13 de julio el Instituto cerró sus puertas y asumió el relevo la contralora del Estado, Norma Pedraza Melo.

Lo anterior supone que el Instituto de Transparencia para el Pueblo, aún no ha comenzado a operar formalmente. El retraso se ha hecho evidente por la falta de una página web funcional, lo que impide el acceso público a la información gubernamental que debe ser difundida de manera obligatoria.

El nuevo instituto fue anunciado como una alternativa ciudadanizada y más cercana a las necesidades del pueblo en materia de rendición de cuentas. Sin embargo, desde su creación no ha logrado establecer una plataforma digital donde se pueda consultar su estructura, marco normativo, procedimientos o datos de interés público.

Esto ha generado incertidumbre entre organismos civiles, académicos y ciudadanos interesados en la transparencia estatal.

En el sitio oficial del Instituto de Transparencia para el Pueblo sólo se despliega un mensaje que indica que la página está «en construcción», sin ofrecer un calendario de publicación.

Por el momento, no se ha designado públicamente a los titulares de las áreas clave del nuevo instituto. La ausencia de estas funciones básicas representa un retraso respecto al funcionamiento del desaparecido Instituto de Transparencia de Tamaulipas, que contaba con procesos ya consolidados.