A pescar a la Marina

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El vocal ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca de Tamaulipas, Luis Eduardo García Reyes anunció que la copa Tamaulipas 2025 continua y será la Playa Tepehuajes, Soto la Marina, la próxima sede, teniendo como fecha el 13 y 14 de septiembre.

“Este torneo forma parte del circuito de la Copa Tamaulipas 2025, donde se tiene una bolsa económica de más de 100 pesos en premios”, expresó García Reyes.

Quien a su vez manifestó que para esta competencia se esperan más de 300 cañas, esto debido a que este deporte ha ido creciendo en los últimos años.

“La Copa Tamaulipas 2025 ofrece una atractiva bolsa de premios que asciende a 150 mil pesos. Lo que sin duda atraerá a los pescadores más entusiastas. Además, el evento busca incentivar la participación de las nuevas generaciones de pescadores”.

Añadiendo, “los niños hasta 11 años y 11 meses podrán inscribirse de manera gratuita, y además tendrán acceso a rifas y actividades especiales”.

Explicó que esta fase de la Copa Tamaulipas 2025 será una gran fiesta deportiva, donde se espera la participación de todo Tamaulipas y estados vecinos.