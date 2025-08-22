Detienen a distribuidor de pornografía

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- La Fiscalía General de la República detuvo en esta Ciudad a un joven que difundía a través de grupos de WhatsApp y otras redes sociales fotografías íntimas de mujeres y menores de edad.

La orden de aprehensión se ejecutó en contra de Juan “R”, señalado por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas en su modalidad de beneficiarse de la explotación pornográfica de menores de edad.

De acuerdo con la FGR, la detención fue realizada por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en la colonia Ampliación Miguel Alemán.

La indagatoria reveló que el imputado estaba vinculado a grupos de redes sociales con más de cuatro mil 400 integrantes, donde se distribuyeron diez mil 259 imágenes y mil 531 videos de pornografía infantil.

Tras su detención, Juan “R” fue puesto a disposición del juez de control que giró la orden, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Al tiempo que exhortó a la ciudadanía a denunciar de manera anónima o presencial conductas ilícitas de esta naturaleza, la FGR subrayó que este tipo de acciones refuerzan su compromiso con la sociedad en la investigación y persecución de delitos de carácter federal.

La Fiscalía General de la República señaló que las denuncias pueden realizarse a través del número 899 921 9497, del correo [email protected], o en las oficinas ubicadas en Carretera Reynosa-Monterrey Km 211+500, colonia Lomas Real de Jarachina Norte, en Reynosa, Tamaulipas.