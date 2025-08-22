Cuidar escuelas, tarea de todos: SET

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El subsecretario de Administración de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), Hugo Fonseca Reyes, llamó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades educativas y de seguridad para proteger los planteles durante el período vacacional.

“Siempre la educación es un esfuerzo compartido entre sociedad, madres y padres de familia, sector educativo y gobierno. Cuidar las escuelas es responsabilidad de todas y todos”, señaló.

Pidió especialmente a las y los vecinos de los planteles mantenerse atentos y reportar cualquier incidente que pueda dañar las instituciones y afectar a las y los alumnos. Destacó que, a poco más de una semana del regreso a clases, los reportes de robos han disminuido.

Fonseca subrayó que, por tercer año consecutivo, el Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, entregará más de 500 mil paquetes de útiles escolares a estudiantes de educación básica, además de uniformes completos para alumnas y alumnos de 25 municipios.

“Este apoyo reduce los gastos de las familias y contribuye a que niñas, niños y jóvenes tengan lo necesario para iniciar el ciclo escolar 2025–2026”, puntualizó.

Finalmente, reiteró el compromiso de la SET, dirigida por Miguel Ángel Valdez García, de garantizar que las y los estudiantes tamaulipecos regresen a las aulas en las mejores condiciones.