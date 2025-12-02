Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 2 de diciembre.- En el 2026 los ciudadanos de Tamaulipas no pagarán nuevos impuestos municipales, aunque 13 gobiernos municipales piden ajustes en algunos cobros, informó el diputado local de Morena, Isidro Vargas Fernández.

En la conferencia mañanera legislativa, Vargas Fernández, presidente de la Comisión de Finanzas, Planeación y Deuda Pública precisó que el Congreso inició el análisis de las leyes de ingresos de los 43 municipios.

«Todos en la Comisión de Finanzas y de Asuntos Municipales estamos llevando a cabo reuniones con municipios de los 43 municipios por que recibimos su iniciativa de leyes de ingresos», dijo.

Vargas Fernández también dijo «en 30 municipios quedaron prácticamente igual en relación al año corriente al año 2025 y estas fueron dictaminadas ya el día de ayer, y 13 están planteando cambios sobre todo a sus derechos».

Sin embargo el diputado local precisó «porque la política que vamos a seguir en los órganos de Asuntos Municipales y Finanzas es que no vamos a aprobar impuestos nuevos, ni incremento los ya existentes».

Vargas Fernández refirió «pero sí vamos a proceder con algunos ajustes que están haciendo sus proyectos y sobre todo a derechos que ellos a veces plantean ciertos ajustes no más allá de la inflación esa es la la directriz este que vamos a estar siguiendo»

En el caso del presupuesto estatal, indicó que el poder ejecutivo tiene como plazo hasta el 10 de diciembre próximo para entregar su propuesta al Congreso del Estado.