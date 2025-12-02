Ciudad Victoria, 2 de diciembre. -El diputado local Alberto Moctezuma Castillo, de Morena acusó hoy al diputado Ismael García Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional, de plagiarle una iniciativa con la que se busca prohibir las cirugías plásticas para menores de edad en Tamaulipas.

El legislador de El Mante, destruyó la situación el hecho de que García Cabeza de Vaca asiste en pocas ocasiones a las sesiones del Congreso local.

Esto dijo ocasiona que no se entere de los asuntos que se tratan en el pleno, donde el presentó y leyó la iniciativa en cuestión.

Moctezuma Castillo, doctor de profesión, presentó la llamada «Ley Nicole» derivada de una menor que falleció en Coahuila al someterse a una cirugía plástica de embellecimiento.

El diputado de Morena demostró con los sellos de recibido, haber presentado la iniciativa en el mes de septiembre, además de que quedó grabado en las sesiones del Congreso ya que subió a tribuna para darla a conocer.

En general los diputados de morena critican a García Cabeza de Vaca por no acudir a las fuentes de comisión, y ser el diputado local que más falta. En vez de que cuando acude se retira casi de inmediato cuando impide enterarse de las situaciones que ocurren en el congreso y las iniciativas que se presentan.

Moctezuma Castillo pidió a su homólogo en presentarse a las sesiones para que sea testigo de todas las iniciativas que se presentan y no las repita

Diputados de morena subrayó que le permitirá que su iniciativa se funcione con La iniciativa de García Cabeza de Vaca, así como tampoco aceptará que se adhiera a la que Él presentó primero, y que el panista presentó alrededor de 5 semanas después.