El Congreso de Tamaulipas prepara prohibición de celulares en los penales

Enrique Jonguitud Blanco

Ciudad Victoria, 2 de diciembre .-El Congreso de Tamaulipas alista una iniciativa para impedir el ingreso de teléfonos celulares a los Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes), medida que será presentada formalmente, afirmó el diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno.

Explicó que la propuesta busca frenar el uso de dispositivos móviles al interior de los penales, ya que estos suelen emplearse para cometer actos de extorsión.

Además, adelantó que el Congreso solicitará a la Secretaría de Seguridad Pública reforzar la vigilancia en las “aduanas” de todos los reclusorios con el fin de cerrar el paso a estos aparatos.

En otro tema, el legislador informó que la Junta de Gobierno ya trabaja en la convocatoria para designar al nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, luego de que Jesús Eduardo Govea Orozco asumiera el cargo de Fiscal General de Justicia del Estado.

Aseguró que podría nombrarse a una persona como encargada de despacho de la Fiscalía Anticorrupción en tanto el Congreso abra la convocatoria y realice el proceso para concretar el relevo.