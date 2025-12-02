Ciudad Victoria, 2 de diciembre. -La Fiscalía de Justicia de Tamaulipas iniciará una nueva etapa de trabajo enfrentado un enorme rezago en la identificación de restos forenses, advirtió la diputada local. Eva Reyes González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.

Sin embargo atribuyó el hecho a la falta de personal especializado en antropología forense, ya que solo dos Universidades del país imparten esa formación profesional.

En entrevista, Reyes González precisó que se enfrenta «la falta de personal para antropología forense, no nada más para Tamaulipas sino para todo México»

Subrayó «la producción de verdaderos antropólogos forenses es limitado, porque solo hay dos universidades que tienen la carrera: Jalisco y Zacatecas».

Expuso que sería bueno fijar un plazo para que la Fiscalia de Tamaulipas reporte avances en la identificación de restos humanos. «Y hacerlo con una calendarización, y aparte con una obligación de poder cumplir con ello».

Eva Reyes indicó que ante el problema Se requiere de una estrategia nueva «que abarque a todos los ámbitos que tienen tema en esto»

Señaló que hay una deuda con los familiares de desapariciones ya que existe una gran cantidad de restos sin identificar en los panteones forenses, sin embargo dijo que, entre otros asuntos, se debe diseñar un andamiaje legal para poder avanzar en el tema.