Descartan amenaza de residuos de hidrocarburos ante llegada de tortuga lora a Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 5 de abril.- La llegada de las primeras tortugas lora a las playas de Tamaulipas comenzó bajo alerta ambiental, luego de que se detectaran manchas de residuos de hidrocarburos frente al litoral del Golfo de México, justo cuando inicia la temporada vacacional y aumenta la afluencia de visitantes.

La presencia de estos residuos encendió las labores de vigilancia y limpieza en la costa, especialmente frente a Playa Miramar, donde se localizaron aproximadamente 20 kilogramos de hidrocarburo en aguas profundas. Posteriormente, comenzaron a aparecer pequeñas manchas chapopoteras de menos de 10 centímetros que fueron retiradas para evitar riesgos ambientales.

El escenario genera preocupación debido a que la llegada de la tortuga lora coincide con el arranque de su temporada de anidación, una de las más importantes del mundo, ya que entre el 90 y el 95 por ciento de la reproducción global de esta especie ocurre en playas de Tamaulipas.

El primer registro de la temporada 2026 se reportó el 26 de marzo en la playa Tepehuajes, en el municipio de Soto la Marina, lo que marcó el inicio del periodo reproductivo de esta especie en peligro de extinción que cada año arriba al litoral tamaulipeco.

Hasta ahora se han protegido 51 nidos con un total de 4 mil 530 huevos. En La Pesca se registraron 10 nidos con 893 huevos; en Tepehuajes, 15 nidos con mil 354 huevos; en Playa Tesoro, 18 nidos con mil 517 huevos; en Miramar, seis nidos con 571 huevos, y en Playa Bagdad, dos nidos con 195 huevos.

Los antecedentes muestran la relevancia del fenómeno, ya que durante la temporada 2025 los campamentos tortugueros protegieron más de 314 mil huevos y liberaron 177 mil crías al mar, lo que representó un incremento cercano al 20 por ciento respecto al año anterior.

Ante el inicio de la temporada turística de Semana Santa, autoridades ambientales pidieron a los visitantes respetar los campamentos tortugueros y evitar acercarse a los nidos, mientras continúa el monitoreo por la presencia de residuos en el mar, en una temporada que se extenderá de marzo a agosto y que será clave para la supervivencia de la tortuga lora en Tamaulipas.