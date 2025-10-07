Descartan alerta sanitaria en Tamaulipas por gripe aviar

Enrique Jonguitud Blanco

Ciudad Victoria.-

El diputado Víctor García Fuentes, presidente de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, aseguró que no existe una situación de alerta en Tamaulipas por casos de gripe aviar, luego de que se activaran protocolos de vigilancia epidemiológica en la región, principalmente en Matamoros y Reynosa.

El legislador informó que, tras detectarse la presencia del virus en aves en la playa Bagdad, el pasado mes de septiembre, la Secretaría de Salud del Estado realizó pruebas a seis personas sospechosas de contagio, todas con resultados negativos. “No hay registro de contagios en humanos en la entidad”, subrayó.

García Fuentes explicó que, desde el primer reporte, la Dirección General de Epidemiología de Tamaulipas, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número Tres, llevó a cabo un monitoreo riguroso en la zona afectada. “Se tomaron muestras nasofaríngeas, todas salieron negativas”, puntualizó.

Además, reiteró que no se establecieron restricciones de acceso ni cierres, como el de la playa Bagdad, aunque sí se aplicaron medidas preventivas. “No se cerró la playa. Solo se pidió a los visitantes que eviten el contacto con aves muertas”, indicó.

El diputado también hizo un llamado a la población a no manipular ni enterrar animales muertos. “Muchas personas, por su cariño hacia los animales, los recogen o los entierran, y eso puede representar un riesgo”, advirtió.

Finalmente, reiteró que, aunque la gripe aviar es una enfermedad zoonótica —transmitida de animales a humanos—, en este caso no hay motivo de alarma. “A final de cuentas, es una enfermedad de transmisión animal-hombre, pero no hay alerta en Tamaulipas”, concluyó.