Activan alarma epidemiológica en educación por caso de tuberculosis en escuela de Tampico

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

Autoridades sanitarias activaron una alarma epidemiológica en una escuela primaria de Tampico ante la sospecha de posibles casos de tuberculosis, una enfermedad que ha mostrado persistencia en la región y que, según especialistas, está vinculada a factores como hacinamiento, pobreza y migración.

El subsecretario de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Martín Arturo Rodríguez Alcocer, confirmó que el caso está bajo revisión y que se ha desplegado personal sanitario para estudiar los posibles contagios y evitar la diseminación del padecimiento.

“No queremos que se trastorne la actividad escolar o productiva de la zona”, señaló.

Aunque la tuberculosis fue considerada casi erradicada en el estado, López Alcocer reconoció que en la última década ha persistido, especialmente en zonas fronterizas como Matamoros y Reynosa, donde este año se han registrado alrededor de 500 casos.

El funcionario explicó que la migración es un factor relevante en el comportamiento epidemiológico actual:

“No queremos echar la culpa, pero es un factor muy importante. La migración nos trae una situación especial, y estamos detectando casos importantes en la zona fronteriza.”

Ante la sospecha de contagios en planteles educativos, se activa una alarma epidemiológica, que implica acciones sanitarias inmediatas, pero no necesariamente el cierre de escuelas.

“Se estudian los casos, se hace contención, y se busca evitar la difusión del problema”, explicó López Alcocer.

Hasta el momento, no se ha confirmado el cierre del plantel en Tampico, pero las autoridades educativas y sanitarias mantienen vigilancia activa para evitar que el brote se extienda.

La tuberculosis, aunque controlable, sigue siendo una enfermedad transmisible que requiere atención puntual. En Tampico, el caso en revisión pone en evidencia la necesidad de vigilancia constante, protocolos claros y comunicación transparente para proteger a la comunidad escolar sin generar alarma innecesaria.