Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 8 de marzo.– La antigua Casa Medina, uno de los inmuebles más conocidos del centro de Ciudad Victoria, desapareció definitivamente tras concluir los trabajos de demolición en la esquina de las calles 15 y Juárez, un punto emblemático del primer cuadro de la capital tamaulipeca.

Con el derrumbe del edificio termina una etapa para esa zona de la ciudad, donde durante años la vieja casona permaneció abandonada y deteriorada, convirtiéndose en un sitio que llamaba la atención de vecinos, comerciantes y peatones que transitaban diariamente por el lugar.

La propiedad pertenecía a los herederos de la familia Medina, con quienes el Gobierno de Tamaulipas llegó a un acuerdo para adquirir el terreno y poder intervenir el inmueble, lo que finalmente permitió concretar su demolición.

Autoridades estatales señalaron que la casa no contaba con registro oficial como patrimonio histórico y que su estructura presentaba un avanzado deterioro, situación que incluso representaba un riesgo para peatones y automovilistas que circulaban por esa concurrida intersección.

“Se determinó que no tenía valor patrimonial registrado”, indicaron funcionarios al explicar las razones que llevaron a tomar la decisión de derribar el inmueble que por décadas formó parte del paisaje urbano del centro de la ciudad.

El predio donde se levantaba la antigua casona tiene una superficie cercana a los 600 metros cuadrados y se ubica en una de las zonas con mayor movimiento peatonal y vehicular del centro de Ciudad Victoria.

Durante varios días las labores de demolición se realizaron principalmente por las noches para evitar afectaciones al tránsito, aunque en algunos momentos fue necesario cerrar parcialmente la calle 15 para permitir el ingreso de maquinaria pesada.

En ese terreno el gobierno estatal contempla la construcción de un edificio de oficinas públicas con el propósito de concentrar dependencias y reducir el gasto que actualmente se destina al pago de rentas en distintos puntos de la ciudad.