Descarta IETAM que reforma electoral busque desaparecer a organismos locales

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 8 de marzo.- La iniciativa de reforma electoral que se analiza a nivel nacional no plantea debilitar ni desaparecer a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), aseguró el presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Juan José Ramos Charre.

El funcionario explicó que al revisar el contenido del documento no se observa una intención directa de eliminar a los institutos electorales estatales, por lo que consideró que algunas versiones que han circulado sobre el tema no corresponden con lo que realmente establece la propuesta.

“Yo no advierto en la iniciativa una intención de debilitar a los OPLE como tal. Si uno revisa el documento de la iniciativa y el artículo 116 de la Constitución, el decreto trae lo relativo a la abrogación de la facultad que corresponde a la educación cívica tanto para el Instituto Nacional Electoral como para los organismos públicos locales”, señaló.

Ramos Charre añadió que, por ahora, el planteamiento tampoco confirma el escenario que algunos sectores han mencionado sobre una eventual desaparición de los organismos electorales locales o una reducción significativa de sus funciones.

“De ahí en fuera no advertimos que en este momento esa materia se desactive o que se confirme lo que tanto se ha especulado sobre la eliminación de los organismos públicos locales o bien el achicamiento de su estructura. Evidentemente puede haber efectos secundarios”, indicó.

El presidente del IETAM también abordó las versiones sobre la posible eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y aclaró que la reforma no establece de manera explícita la desaparición de este mecanismo.

“Determinación alguna sobre el Programa de Resultados Preliminares Electorales no se menciona de manera puntual. Lo que sí se establece es que los cómputos de las elecciones, tanto federales como locales, tendrán que iniciar el mismo día de la jornada electoral, en el momento en que lleguen a los consejos los respectivos paquetes electorales”, explicó.

Señaló que este esquema ya se aplica en otras partes del país, como en la Ciudad de México, y recordó que en Tamaulipas se utilizó un mecanismo similar durante la elección judicial.

“En la elección judicial de Tamaulipas no tuvimos Programa de Resultados Electorales Preliminares porque no existió el acta que tiene el cómputo de la votación en la casilla. El escrutinio se llevó a cabo en los consejos distritales”, precisó.

Ramos Charre concluyó que, en caso de aprobarse la reforma constitucional, las autoridades electorales tendrán que ajustar sus procedimientos para realizar los cómputos desde la misma noche de la jornada electoral, aunque reiteró que el PREP sigue siendo una herramienta útil para informar oportunamente a la ciudadanía.