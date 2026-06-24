Crece la construcción en Tamaulipas durante abril de 2026

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 24 de junio.-La actividad de las empresas constructoras en Tamaulipas registró un crecimiento anual de 5.5 por ciento en el valor de producción durante abril de 2026, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del INEGI, medido en términos reales.

Con este desempeño, la entidad se ubicó entre los estados con variaciones positivas en el sector, en un contexto en el que a nivel nacional el valor de producción de las constructoras aumentó 0.7 por ciento en su comparación anual.

Uno de los indicadores con mayor dinamismo en Tamaulipas fue el de remuneraciones medias reales, que presentó un incremento anual de 25.5 por ciento, el más alto dentro de los principales indicadores del sector en la entidad.

En contraste, el personal ocupado total en las empresas constructoras del estado mostró una disminución anual de 8.3 por ciento, lo que refleja una reducción en la plantilla laboral respecto a abril de 2025.

Las horas trabajadas también registraron una baja anual de 9.5 por ciento en Tamaulipas, al ubicarse en un índice de 65.9 puntos, comportamiento asociado a una menor carga laboral en el sector durante el periodo analizado.

A nivel mensual, el comportamiento nacional del sector construcción mostró un avance de 0.4 por ciento en el valor de producción en términos reales durante abril de 2026, mientras que el personal ocupado creció 0.2 por ciento y las remuneraciones medias reales aumentaron 0.8 por ciento.

Los resultados de la ENEC 2026 reflejan la evolución de la actividad de las empresas constructoras del país mediante indicadores de producción, empleo, horas trabajadas y remuneraciones, que en el caso de Tamaulipas mostraron avances en valor económico, pero retrocesos en ocupación y jornada laboral.