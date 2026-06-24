Diputado propone descuento del 50% en placas para remolques del campo en Tamaulipas

_Plantean modificar la Ley de Hacienda estatal para permitir descuentos en derechos vehiculares y placas de remolques utilizados por productores agropecuarios_

Enrique Jonguitud Blanco

Ciudad Victoria, 24 de junio.-Los productores agropecuarios de Tamaulipas podrían acceder a descuentos de hasta 50 por ciento en derechos vehiculares y placas para remolques o “trailas” utilizadas como herramientas de trabajo, de aprobarse una iniciativa presentada por el diputado local de Morena, Alberto Moctezuma Castillo.

La propuesta busca reformar la Ley de Hacienda del Estado para que el Gobierno estatal tenga la facultad de aplicar este beneficio a vehículos empleados en actividades del campo, con el propósito de reducir gastos para agricultores y ganaderos tamaulipecos.

Moctezuma Castillo señaló que el planteamiento considera que los remolques son parte de las herramientas necesarias para el traslado de equipos, materiales e insumos utilizados en las labores agropecuarias, por lo que los costos de sus trámites representan una carga económica para los productores.

El legislador de El Mante dijo que “reafirmando mi compromiso con nuestro campo, presenté una iniciativa para reformar la ley de hacienda del Estado, para que el Gobierno pueda otorgar hasta un 50% de descuento en derechos vehiculares y placas para vehículos conocidos como remolques o trailas utilizados en el sector agropecuario.”

La iniciativa señala que el apoyo estaría dirigido a fortalecer al sector rural de Tamaulipas, una de las actividades económicas con mayor presencia en distintas regiones del estado y fundamental para las comunidades dedicadas al campo.

La propuesta será revisada en el Congreso local como parte del proceso legislativo correspondiente, con el objetivo de analizar la viabilidad de incorporar este esquema de descuentos dentro de la legislación estatal.

“Esta propuesta busca apoyar a nuestros productores, disminuir cargas económicas y fortalecer una actividad que es fundamental para el desarrollo de nuestras comunidades”, sostuvo el diputado.