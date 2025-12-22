Conviven Lalo y Lucy con familias de la Miguel Alemán.

Porque apoyar es brindar bienestar, el alcalde de Victoria Lalo Gattás visitó, junto a su esposa Lucy de Gattás, la colonia Miguel Alemán donde convivió y entregó apoyos alimentarios a jefas y jefes de familia.

«En el gobierno de Victoria y DIF Municipal estamos convencidos que la política humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya y su esposa María de Villarreal, es la mejor estrategia de brindar atención y bienestar a las familias victorenses» expresó Gattás Báez.

En su mensaje navideño, reiteró el compromiso de redoblar esfuerzos para que el 2026 sea un año de paz, prosperidad, obras y acciones en beneficio de los habitantes de la Capital del Estado, dónde la transformación de su imagen, entorno urbano y crecimiento económico se refleja con hechos por el trabajo que realiza en equipo con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y del mandatario tamaulipeco.