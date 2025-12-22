Enfrenta campo de Tamaulipas cierre de año con saldo desigual

Al concluir 2025, el campo tamaulipeco presenta un escenario de contrastes, en el que los buenos resultados productivos no se tradujeron plenamente en beneficios económicos para agricultores y ganaderos, de acuerdo con la evaluación del dirigente campesino Ángel Lara Martínez.

El secretario de la Liga de Comunidades Agrarias de Tamaulipas explicó que el factor determinante del año fue el clima, ya que el ciclo primavera-verano se vio favorecido por un temporal adelantado y constante que permitió un mejor desarrollo de los cultivos.

Las lluvias oportunas hicieron posible que las siembras se hicieran dentro de los tiempos óptimos, lo que derivó en un crecimiento uniforme de las parcelas y en el arranque anticipado de las trillas, principalmente en la región centro del estado.

Como resultado de estas condiciones, los rendimientos agrícolas se ubicaron por arriba de lo esperado, con promedios de 2.5 toneladas por hectárea de sorgo y registros superiores a 3.5 toneladas en municipios como Casas y San Carlos.

Sin embargo, Lara Martínez advirtió que el desempeño del mercado no acompañó a la producción, ya que los precios del sorgo se mantuvieron bajos durante la mayor parte del ciclo, alcanzando un tope de 3,600 pesos por tonelada.

Precisó que, al descontar los costos de producción, muchos productores apenas lograron cubrir gastos, lo que dejó márgenes mínimos y sin utilidades, aunque consideró positivo que no se hayan registrado pérdidas generalizadas.

En el ámbito ganadero, el balance es más favorable, debido a la buena disponibilidad de pastos y humedad en los potreros, así como a los rebrotes en zonas agrícolas que permiten la elaboración de pacas y sostienen precios aceptables del ganado.

Finalmente, el líder campesino señaló que el principal pendiente sigue siendo la falta de apoyos institucionales para modernizar maquinaria e infraestructura, al tiempo que confió en que un buen inicio de primavera en 2026 permita mejorar las condiciones productivas y económicas del sector.