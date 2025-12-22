Plantean modelo sustentable para conservar Altas Cumbres

La construcción de acuerdos para el cuidado de Altas Cumbres fue el eje central del encuentro Conversemos sobre Altas Cumbres, en el que participaron comunidades, especialistas, académicos y representantes de distintas instancias públicas.

Durante el diálogo se subrayó la relevancia de esta zona como Área Natural Protegida, debido a la amplia diversidad de especies de flora y fauna que alberga, así como a los procesos ecológicos que resultan esenciales para el equilibrio ambiental de la región.

Además de su valor natural, se destacó que Altas Cumbres resguarda vestigios arqueológicos con más de dos mil años de antigüedad, lo que refuerza su importancia histórica y cultural, y la necesidad de conservarla de manera integral.

En el encuentro se coincidió en que la preservación del área debe ir acompañada de un enfoque de desarrollo sostenible, capaz de fortalecer a las comunidades cercanas sin comprometer los recursos naturales.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Saldívar Lartigue, señaló que el diálogo permanente entre los distintos sectores es clave para avanzar hacia un modelo de desarrollo responsable, en el que la naturaleza sea una aliada.

Añadió que la participación plural permite construir estrategias y acuerdos que favorezcan un manejo equilibrado del área protegida, considerando tanto la actividad humana como la conservación ambiental.

Ejidos de la región, instituciones académicas y dependencias estatales compartieron en este espacio propuestas, inquietudes y experiencias relacionadas con el cuidado de Altas Cumbres.

Este ejercicio de diálogo reafirma una visión orientada a consolidar un Tamaulipas más equilibrado y sustentable, donde la protección del patrimonio natural se asuma como una responsabilidad compartida.