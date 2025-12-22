Romina Marcos muestra orgullosa su celulitis en medio de la delgadez extrema:”Esto es lo normal”

Romina Marcos, hija de Niurka, ha enfrentado diversas críticas a lo largo de su vida: desde los señalamientos por ser hija de la vedette cubana, hasta comentarios sobre su apariencia física, su estilo y, recientemente, por su relación con la doctora Laura Salazar.

Sin embargo, la cantante ha dejado claro en distintas ocasiones que, aunque las críticas llegaron a afectarla en el pasado, hoy ya no piensa darles cabida en su vida, pues hace unos años reveló que por hacer caso a los comentarios negativos en redes se estresó tanto que “somatizó” un herpes zoster en su piel.

¿Qué dijo Romina Marcos sobre sus inseguridades y cómo aprendió a aceptar su celulitis?

Ahora Romina Marcos, con un estilo desenfadado, su cabellera corta y con unos shorts y sudadera habló de las inseguridades que tenía con las celulitis al grado de ocultarla a toda costa y no poder usar ciertas prendas. Sin embargo, reveló que hoy entiende que la mayoría de las mujeres tienen celulitis en mayor o menor grado y ya no le afecta al contrario abraza su cuerpo tal y como es.