Confirma secretaría de energía gasolinera ‘bienestar’ en municipio de Casas y Soto la Marina

  • lunes, 23 de febrero de 2026

Con una expansión en Ciudad Victoria en próximos meses

 

Por: José Medina

El secretario de energía en Tamaulipas, informó que se toma posesión oficial de la primera gasolinera gubernamental en La Pesca, Tamaulipas, sumándose a las planeadas en Ciudad Victoria y Casas, reveló Walter Julián Ángel Jimenez.

Señaló que el objetivo principal de estas gasolineras sociales es controlar la trazabilidad y calidad del combustible, y ofrecer precios más bajos, especialmente para los pescadores en La Pesca y para renovar el transporte público en Victoria.

Manifestó que el abastecimiento inicial será a través de Pemex (Grupo Garel), y el precio se reducirá al limitar el margen de utilidad, buscando que se mantenga consistentemente por debajo de $23.99.

Adelantó qué se planea iniciar el despliegue de infraestructura de carga eléctrica (electrolineras), comenzando con un cargador público rápido Nivel 4 en El Grande, frente a la Casa de Gobierno.

Añadió, «La planificación de la instalación de cargadores está sujeta a la factibilidad de capacidad excedente en los circuitos de distribución, consultando a la Comisión Federal».

 

