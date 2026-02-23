Confirma secretaría de energía gasolinera ‘bienestar’ en municipio de Casas y Soto la Marina

Por: José Medina

El secretario de energía en Tamaulipas, informó que se toma posesión oficial de la primera gasolinera gubernamental en La Pesca, Tamaulipas, sumándose a las planeadas en Ciudad Victoria y Casas, reveló Walter Julián Ángel Jimenez.

Señaló que el objetivo principal de estas gasolineras sociales es controlar la trazabilidad y calidad del combustible, y ofrecer precios más bajos, especialmente para los pescadores en La Pesca y para renovar el transporte público en Victoria.

Manifestó que el abastecimiento inicial será a través de Pemex (Grupo Garel), y el precio se reducirá al limitar el margen de utilidad, buscando que se mantenga consistentemente por debajo de $23.99.

Adelantó qué se planea iniciar el despliegue de infraestructura de carga eléctrica (electrolineras), comenzando con un cargador público rápido Nivel 4 en El Grande, frente a la Casa de Gobierno.

Añadió, «La planificación de la instalación de cargadores está sujeta a la factibilidad de capacidad excedente en los circuitos de distribución, consultando a la Comisión Federal».