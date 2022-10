Exigen salida del Fiscal Irving Barrios

Por José Gregorio Aguilar

El presidente municipal de Hidalgo, Juan José Contreras Castillo, exigió la renuncia del fiscal Irving Barrios Mónica, debido a que solo fue un instrumento que sirvió a los intereses de una sola persona la cual utilizó los mecanismos de justicia con fines políticos.

El propio Alcalde dijo haber sido víctima de esa persecución política en la que se fabricaron órdenes de aprehensión en su contra y también en contra de los integrantes de la Columna Cívica Pedro José Méndez.

“Quien más puede hablar mejor de eso que nosotros yo mismo lo viví en carne propia carpetas y carpetas porque estoy señalado en varias carpetas de investigación no solo en una, incluso de manera insistente buscando librar órdenes de aprehensión. Afortunadamente muchos jueces supieron marcar a tiempo y dijeron no , no es correcto ni legal”.

El alcalde elevó su exigencia después de que la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los fiscales transexenales que no han dado resultados y/o han cometido ilícitos, renunciar por vergüenza.

“Es el más cuestionado, todo lo que hizo fue ilegal a todas luces, se prestó a la persecución y sirvió como instrumento a los intereses de una sola persona”.

La Columna Cívica Pedro José Méndez se mantiene a la expectativa de los cambios y movimientos que se hagan en los aparatos de justicia y no descarta nuevas manifestaciones en la capital del Estado para demandar que se limpien las corporaciones de esos malos elementos, en particular, en la Fiscalía General de Justicia.

“Es muy evidente la intención del Gobernador, le estamos apostando con todo que se va a lograr y si para eso se requiere que la región donde estamos hermanados nosotros haga presencia en la ciudad y hagamos una protesta frente a la Fiscalía para que el señor renuncie lo vamos a hacer; de hecho lo tenemos contemplado”, puntualizó.

Cabe recordar que en Tamaulipas, los diputados de Acción Nacional, PRI y Movimiento Ciudadano aprobaron una iniciativa de reforma para asegurar que el fiscal General de Justicia Irving Barrios Mojica permanezca en el cargo hasta el 2027