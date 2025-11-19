Suman 3 candidaturas para la Fiscalía de Tamaulipas, se descarta descripción de Irving Barrios

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 19 de noviembre.-El diputado de Morena, Isidro Vargas Fernández, informó que ya se registraron las primeras tres personas interesadas en ocupar la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Señaló que el actual fiscal, Irving Barrios Mojica, no buscará la reelección a pesar de que la ley le otorga ese derecho.

El legislador indicó que hasta el momento se han recibido tres postulaciones, cuyos nombres aún no se han dado a conocer.

“Me han reportado tres personas que se han registrado. Vamos a esperar que durante el día de hoy se registren más, y también mañana, porque mañana vence el plazo”, dijo.

Agregó: “Vamos a esperar a que se registren más personas y que el Congreso tenga ya la información para elegir al menos a seis, que por paridad deben ser tres hombres y tres mujeres”.

Vargas Fernández descartó que el proceso esté influido por intereses políticos y afirmó que todas las personas que cumplan los requisitos establecidos en la ley serán aceptadas.

Reiteró que serán seis finalistas, tres hombres y tres mujeres —o incluso más— quienes serán enviados al Poder Ejecutivo, que posteriormente regresará una terna para que el Congreso realice la elección.

Para evitar retrasos, el Congreso sesionará el próximo viernes con el fin de definir a las personas finalistas para ocupar la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Sobre el actual fiscal, Irving Barrios, cuyo periodo concluye el 15 de diciembre, señaló: “Tengo entendido que no se registró; él ya había expresado que no le gustaría volver a participar”.