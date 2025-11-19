Sale la magistrada Blanca Hernández del TRIELTAM

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 19 de noviembre.-La magistrada Blanca Hernández Rojas se despidió del Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM) tras un periodo de siete años de funciones, lapso en el que ocupó la presidencia del organismo.

Fue en la Sesión Pública No Presencial No. 15 del Tribunal, que el Pleno le dedicó un reconocimiento por su labor y compromiso.

Las y los magistrados destacaron la aportación de Hernández Rojas al fortalecimiento del trabajo jurisdiccional y el impulso que dio al desarrollo institucional del TRIELTAM.

En su mensaje de despedida, la magistrada agradeció al personal con el que colaboró y resaltó el profesionalismo del equipo. También compartió los aprendizajes obtenidos durante su encargo.

Hernández Rojas cerró deseando éxito a quienes permanecen en el Tribunal y reafirmó la importancia de seguir fortaleciendo la justicia electoral.

Además de la despedida, la sesión incluyó la resolución de un Recurso de la Ciudadanía, un Recurso de Apelación y dos Juicios Ciudadanos.

El recurso ciudadano fue desechado porque uno de los promoventes no presentó firma autógrafa y, en los demás casos, el asunto quedó sin materia.

El Recurso de Apelación TE-RAP-02/2025 también se desechó por haber sido presentado fuera de tiempo.

En el juicio de la ciudadanía 10/2025 se determinó que el promovente carecía de interés jurídico, por lo que fue desechado. Finalmente, en el JDC-27/2025 se confirmó la resolución impugnada al considerar infundados los agravios.