¡Hidalgo vibró con la Carrera Centenario!

Ricardo Flamarique

Hidalgo, Tamaulipas .– Con una espectacular participación de más de 300 corredores, se llevó a cabo con gran éxito la Carrera Centenario en el municipio de Hidalgo, donde atletas de distintas regiones desafiaron las distancias de 5, 10 y 21 kilómetros en una exigente ruta con meta en El Chorrito.

La competencia reunió a familias, deportistas y aficionados al atletismo, quienes disfrutaron de los impresionantes paisajes naturales, así como de la flora y fauna que distinguen al municipio. El clima húmedo añadió un grado extra de dificultad, poniendo a prueba la resistencia y determinación de los participantes.

El evento fue organizado por el patronato Centenario de Hidalgo y el grupo Recorriendo Tamaulipas, quienes también encabezaron la premiación de esta justa deportiva fueron los alcaldes de Hidalgo, Padilla, Mainero, Villagran y San Carlos, en coordinación realizada en el marco del centenario del municipio.

Resultados destacados

21K Varonil

1. Adrián de la Cruz – 1:27

2. José Luis Uribe – 1:45

3. Francisco Zúñiga – 1:46

21K Femenil

1. Elizabeth Contreras – 1:58

2. Jennifer Rojas – 2:15

3. Marlene Elarumbe – 2:37

10K Varonil

1. José Homero Serratos

2. Josué Castillo

3. Miguel Rodríguez Morales

10K Femenil

1. Ángeles Martínez

2. Estefanía Vega

3. Mariana Almaguer

5K Varonil

1. Íker Azúa

2. Jorge Azúa

3. Pedro Luna Martínez

5K Femenil

1. Melissa Vargas

2. Astrid Hernández Almaguer

3. Ana Nava

Categoría Kids

1. Mateo Martín Maldonado

2. Marcos Eduardo Garzona

3. Santiago Muñiz

La Carrera Centenario se consolidó como una auténtica fiesta deportiva y familiar, dejando en claro que Hidalgo continúa apostando por el deporte, la convivencia y el turismo deportivo en Tamaulipas.