La escultura de la Virgen de la Misericordia avanza hacia su entrega; será inaugurada el próximo 12 de diciembre

Hidalgo, Tamaulipas.–

A unos días de la entrega de la monumental Virgen de la Misericordia, programada para el 12 de diciembre, continúan los trabajos de supervisión en la obra ubicada en el Santuario de El Chorrito, en el municipio de Hidalgo.

En este sitio, la artista tamaulipeca Elizabeth María de Fátima Pesquera Caballero, autora de la escultura, compartió el significado que representa para ella y para la comunidad la conclusión de esta tercera etapa del proyecto.

Pesquera señaló que la entrega de esta fase coincide con el Día de la Virgen, fecha de especial relevancia para habitantes de la región y para miles de peregrinos que cada año acuden al santuario.

“Concluir esta etapa es un logro y una satisfacción para mí. Es un gusto que las personas puedan ver que esto es una realidad, una obra hecha con dedicación y esfuerzo”, expresó.

La escultora explicó que su trayectoria incluye diversas piezas de gran formato y destacó el trabajo colectivo detrás de la imagen mariana.

“He realizado varias esculturas monumentales, pero esta tiene un sentido muy especial. Se ha formado un equipo amplio: administradores, escultores, jóvenes del ITACE y trabajadores externos. Esta obra ha generado actividad alrededor de quienes participamos en ella”, señaló.

Pesquera compartió que el origen del proyecto surgió de un llamado artístico y espiritual que dio forma a una propuesta con fuerte carga simbólica. “La vida y la Virgen me pusieron en este camino y puse el corazón en ayudar a hacer este sueño realidad”, comentó.

En este contexto, la artista recordó que la creación de una imagen monumental en El Chorrito era una aspiración planteada hace varias décadas por los padres del gobernador Américo Villarreal.

Señaló que la continuidad brindada al proyecto por el gobernador y por la doctora María de Villarreal ha sido un elemento significativo en el desarrollo de la obra.

La artista destacó además el esfuerzo sostenido que ha requerido la realización de la escultura, así como el trabajo del equipo que la acompaña. “Ha sido un proceso de perseverancia, experiencia y mucho compromiso. Agradezco la confianza depositada en mí para realizar esta obra”, afirmó.

La inauguración de la escultura, será el 12 de diciembre, en las celebraciones propias del Día de la Virgen, una de las fechas de mayor afluencia en el santuario de El Chorrito, punto de encuentro religioso para habitantes de Tamaulipas y estados circunvecinos.