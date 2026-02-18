CODHET reduce rezago y depura nómina

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), Taide Garza Guerra, informó que en un año y cinco meses de gestión se ha logrado abatir en un 50% el rezago de expedientes y se depuró la nómina al dar de baja a personal que cobraba sin trabajar en Reynosa.

Garza Guerra recordó que al asumir el cargo en agosto de 2024 recibió un rezago del 70 al 80%, equivalente a unos 700 expedientes pendientes. “Hoy esa cifra se ha reducido a 280 casos, lo cual será parte de mi informe”, detalló.

La presidenta subrayó que bajo su administración se detectó personal que no acudía a laborar o que no cumplía funciones, principalmente en Reynosa. “Se trataba de cuatro o cinco plazas de visitadores adjuntos que estaban en nómina sin atender expedientes. Tuvimos que darles de baja y nombrar a personas comprometidas para resolver el rezago”, explicó.

En cuanto a la infraestructura, Garza Guerra señaló que se realizó un cambio de sede de las oficinas centrales a la colonia Pedro Sosa, debido a irregularidades en el inmueble anterior ubicado en Avenida Hombres Ilustres. “La renta y la gasolina estaban contratadas con la misma empresa, además de que el edificio presentaba riesgos: escaleras metálicas inseguras y goteras que ponían en peligro al personal”, denunció.

La nueva sede, dijo, ofrece mejores condiciones de seguridad y funcionalidad, pues ahora se cuenta con archivo y un centro de peritos integrado, que antes se rentaban como servicios adicionales. “Afortunadamente, los costos de luz, agua y renta se mantienen, pero ahora tenemos instalaciones más seguras y eficientes”, concluyó